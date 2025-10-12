「強豪への恐怖心を植え付けられただけ」ブラジルに０−５惨敗の韓国代表にレジェンドが苦言「ほとんど何も学べなかった」
韓国代表は10月10日、ソウルでブラジル代表と国際親善試合を戦い、０−５の大敗を喫した。
ブラジルの豪華な攻撃陣にチンチンにされた韓国代表に、「ほとんど何も学べなかった」と苦言を呈したのが、元韓国代表DFのイ・ヨンピョ氏だ。
韓国メディア『MFスポーツ』によれば、「TV朝鮮スポーツ実況レビュー」で「ブラジル戦では苦戦した。ビルドアップがスムーズではなく、相手を崩すためのプレスの強度が足りなかった。特に、決定的なシュートがなかった。完敗だった」と試合を振り返った。
韓国のレジェンドはそのうえで、「強豪と対戦した時は、結果にかかわらず、何を得たのかを振り返る必要がある。自信や経験など多くの要素があるが、今日は期待していたほど多くのものを得られなかったと思う。選手たちは強豪への恐怖心を植え付けられただけで、試合を終えてしまったようだ」と失望を露わにした。
この一戦から得られたるものは、ほとんどないと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
