日常と非常時を切り分けない「フェーズフリー」という防災の概念が広がっている。

日常で使うモノやサービスが災害時にも役立つという考え方で、「備えない防災」とも言われる。石川、富山両県でもこの考えに基づいたサービスが展開され始めている。（渡辺洋介）

普段からつながり

能登半島を襲った豪雨から１年となった９月２１日、石川県輪島市のふれあい健康センター駐車場で、一台のトラックがお披露目された。日常ではひとり親家庭への食の支援、災害時には被災者への緊急支援を行うという二つの役割を担う。

運営する公益社団法人「ピースボート災害支援センター」（東京都）の上島安裕・事務局長（４３）は「普段から運用して人が関わってモノが循環することで、災害時にもすぐに支援に動ける」と強調した。

平時に無人の１・５トントラックの荷台に保管されるのは、缶詰などの食料品や衣類などの日用品。登録したひとり親家庭は週に１回、２４時間都合の良い時間帯に電子キーなどを利用して出入りして、無料で持ち帰ることができる。食料品などは企業や団体などの寄付でまかなわれ、１０月から運用が始まった。

災害時にはキッチンカーになり、被災地で温かい食事を提供する拠点として利用される。

能登半島では地震と豪雨に見舞われ、上島さんは「支援を続けるなかで同じ地域で災害が起きた。平常時からつながりを持ち、次の災害にも備える流れを作りたい」と話した。

認証制度で普及活動

フェーズフリーは２０１８年に設立した一般社団法人フェーズフリー協会（東京都）が、商品やサービスの認証制度を作るなど普及活動を行っている。

コンテナを利用したホテルも認証されたサービスの一つだ。コンテナホテルを運営する「デベロップ」（千葉県）は昨年４月に富山県黒部市、３月には石川県白山市でもオープンした。黒部市には３７室、白山市は５０室があり、ホテルとして運用されている。

災害時には、タイヤのないコンテナはトラックに載せ、タイヤ付きは牽引（けんいん）して、被災地で避難施設などに利用する「レスキューホテル」となる。地域の需要に合わせて部屋数を調整できるのが利点だ。客室は１３平方メートルでユニットバスや冷蔵庫などを完備している。

これまで開業したのは全国１１０か所を超え、富山県ではさらに上市町、魚津市、滑川市でも開業準備中という。同社広報担当者は「いざという時に活用でき、地域創生にもつながる」とＰＲする。自治体の関心は高く、災害時のコンテナホテルの提供に関する協定締結が相次いでいる。

電源にＰＨＶ活用

身近にできる取り組みもある。食料品を普段から多めに購入し食べた分だけ補充していく「ローリングストック」や、非常時に電源として利用できるプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）の活用がある。非常時はバケツにもなる撥水（はっすい）バッグなども登場している。

また、行政にはこんな取り組みもある。

富山県砺波市は２０３０年の供用開始を目指す新庁舎に、フェーズフリーの考え方を取り入れる計画だ。庁舎をコンパクトにし、専用の対策室がなくても災害時に業務継続や受援体制の構築を円滑に行えるよう、会議室などを柔軟に転用できる仕組みを検討していく。

市の担当者は「必要なものを足していくと面積や設備も大きくなる。普段使うものを転用することで、機能的でコンパクトな整備が実現できる」と話している。