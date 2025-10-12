◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

河本結（リコー）が通算４勝目を飾った。今季は８月の北海道ｍｅｉｊｉカップに続く２勝目。初日から首位を譲らない完全優勝を果たし、優勝賞金２１６０万円を獲得した。

最終ラウンド（Ｒ）は濃霧による視界不良のため、予定より４時間遅れの午前１１時３０分に開始。セカンドカットが実施され、予選通過５４人から通算４アンダー２３位タイまでの３０人に絞られた。ツアー制施行の１９８８年以降では史上初の変則９ホール（１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番）の短縮競技で争われ、４バーディー、ボギーなしと４つ伸ばし、通算１４アンダーで制した。

河本は表彰式で「去年は２位で終わって、今年こうして優勝することができて本当にうれしい。自分もアメリカで戦ってた身でもあるので、アメリカに行ってる選手が帰ってきて一緒に戦える喜びと、何だかちょっと複雑な悔しさを持ちながら戦ったけど、こうして勝つことができてすごくうれしく思う。自分のゴルフ人生の思い出に残る１勝となりました。これからもシーズンは続いていくので、寒くなっていきますが、体調に気をつけて、たくさん応援していただけるとうれしいです」とあいさつした。