¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤¬Ìó£³¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Øµ¤Àª¡¡¡Ö¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¸åÆ£³×Ì¿¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁ°£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢´°Á´Éü³è¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï£¶·î¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤ËÇÔ¤ì²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£Æ±Àï¤Ç±¦Éª¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Ìó£³¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤ë£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡õ£Ù£Ï£È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤ÎÂç´äÎÍÊ¿¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²ñÁ°Æü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¸åÆ£¤ÏÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌÀÆüÉü³è¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¿´ÇÛ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ç¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¸åÆ£³×Ì¿¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î°ì¿Í¡¦Âç´ä¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸åÆ£¤Î±¦ÏÓ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ê¡£³Ð¸ç¤·¤È¤±¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤·¤Í¡£ÂÐºö¤âÎý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈËüÁ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡·ç¾ìÃæ¤Ë¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£±£°·î¸ø³«Í½Äê¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Ç¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸åÆ£¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãæ³Ø¹»£±Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¡Ê¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¿¤·¡×¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¡£¡ÖÌò¤¬Íè¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄ»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤â±ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÉüµ¢¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¤â¤¦°ìÅÙ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¾åÈ¾´ü¤Î¿·ÆüËÜ¤ò¸£°ú¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£