¶âÃ«Âó¼Â¤¬¥Ä¥¢¡¼¼«¸ÊºÇ¹â£´°Ì¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï£²£°°Ì¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬Í¥¾¡
¢¡ÊÆÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£±£²Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Ã£Ã¡á£·£³£±£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼£²¾¡¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬£¸¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£´¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»£±£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ÄÌ»»£±£°¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸°Ì¤Ç½Ð¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡Ê£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï£¹¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¶£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£±£´£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Èæ²Å°ìµ®¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï£µÏ¢Â³¤ò´Þ¤à£¸¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£³¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¶¤Ç²ó¤ê£¹¥¢¥ó¥À¡¼£±£¸°Ì¡£
¡¡£²£²°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡Ë¤Ï£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¶£·¤Ç£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢£·£°¤ÎÊÆÂôÏ¡¡Ê¥Ñ¥ë¥³¥Û¡¼¥à¡Ë¤È¤È¤â¤Ë£²£°°Ì¡£
¡¡¶â»Ò¶îÂç¡Ê£Î£Ô£Ð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï£¶¥¢¥ó¥À¡¼£³£³°Ì¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï£´¥¢¥ó¥À¡¼£´£°°Ì¡¢ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡Ê£×£á£ö£å¡¡£Å£î£å£ò£ç£ù¡Ë¤Ï£±¥¢¥ó¥À¡¼£µ£²°Ì¡¢ÂçÀ¾³¡ÅÍ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î£µ£´°Ì¡£
¡¡ÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤Ï£²¥ª¡¼¥Ð¡¼£¶£°°Ì¡¢¾®À¾¤¿¤«¤Î¤ê¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï£³¥ª¡¼¥Ð¡¼£¶£²°Ì¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï£´¥ª¡¼¥Ð¡¼£¶£µ°Ì¡¢¾®Ê¿ÃÒ¡Ê£Á£ä£í£é£ò£á£ì¡Ë¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¾®ÎÓÂç²Ï¡ÊÆüÂç£´Ç¯¡Ë¤Ï£µ¥ª¡¼¥Ð¡¼£¶£·°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀîÎË¡Ê¥«¥·¥ª¡Ë¤Ï£¶¥ª¡¼¥Ð¡¼£¶£¹°Ì¡¢µ×¾ïÎÃ¡Ê£Ó£Â£Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï£·¥ª¡¼¥Ð¡¼£·£²°Ì¡¢ÃæÀ¾Ä¾¿Í¡Ê¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ¡Ë¤Ï£¹¥ª¡¼¥Ð¡¼£·£¶°Ì¡¢²ÏËÜÎÏ¡ÊÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¤Ï£±£°¥ª¡¼¥Ð¡¼£·£·°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£