◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、河本結（リコー）が５バーディー、ボギーなしと５つ伸ばし、通算１４アンダーで今季４勝目、通算４勝目を飾った。初日から首位を譲らない完全優勝だった。

岩井千怜（ちさと、ホンダ）は通算１１アンダーで単独２位。桑木志帆（大和ハウス工業）、福山恵梨（松辰）、ペ・ソンウ（韓国）が１０アンダーの３位で終えた。古江彩佳（富士通）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、野沢真央（フリー）は９アンダーの６位。

また、１６歳アマチュアの岩永杏奈（大阪桐蔭高２年）は８アンダー９位。１４歳アマの赤穂（あこう）未来（兵庫・広陵中３年）６アンダーの１５位に入った。

最終ラウンド（Ｒ）は濃霧による視界不良のため、予定より４時間遅れの午前１１時３０分に開始。セカンドカットが実施され、予選通過５４人から通算４アンダー２３位タイまでの３０人に絞られた。ツアー制施行の１９８８年以降では史上初の変則９ホール（１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番）の短縮競技で争われた。