¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë2030Ç¯¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¼¡²ó¡Ö¥ê¥ä¥ÉËüÇî¡×¤òÍ½¹ð¡Ä¥¹¥´¤¹¤®
¡¡²ñ´üËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ö2030Ç¯¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤ÏÀ¤³¦¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊª¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È³×¿·¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¼¡²óÍ½¹ð¡£
¡¡²èÁü¤Ë¤Ï¡Ö»²²Ã¹ñ195¥«¹ñ¡×¡Ö¹ñºÝµ¡´Ø29µ¡´Ø¡×¡ÖÍè¾ì¼Ô¿ô4000Ëü¿Í°Ê¾å¡×
¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó230°Ê¾å¡×¤È¡¢Í×ÅÀ¤ò¤µ¤é¤ê¡£
¡¡Âçºå¡¦Ì´½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢»²²Ã¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬158¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤¬7µ¡´Ø¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó2500Ëü¿Í¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï180°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ä¥ÉËüÇî¤¬ÇË³Ê¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È5Ç¯¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÂçºåËüÇî¤Ç¤âÁ´Éô¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó²ó¤ë¤Î¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤³¤ì¤â¤¦¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¤¤¤«¤éÆüËÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¼ÂÊªÂç¤ÎÆàÎÉ¤ÎÂçÊ©¤òÅ¸¼¨¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
