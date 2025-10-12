ÂæÉ÷22¹æÈï³²¤ÎÅìµþ¡¦È¬¾æÅç 23¹æ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¿Ê¤á¤ë
¡¡ÂæÉ÷22¹æ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÉüµìºî¶È¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤µ¤é¤ËÂæÉ÷23¹æ¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬¾æÅç¤«¤éÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ä®¤¬±¿Æ°¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥´¥ß¤Î²¾ÃÖ¤¾ì¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î²¾ÃÖ¤¾ì¤Ï11Æü¤«¤é³«Àß¤µ¤ì¡¢12ÆüÄ«¤â¸áÁ°9»þ¤«¤é±¿ÈÂ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤âÂ³¡¹¤ÈÇÑ´þÊª¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢²È²°¤ÎÌÚºà¤ä²°º¬¤Ê¤É¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ9Æü¤ËÄ¾·â¤·¤¿ÂæÉ÷22¹æ¤ÎÈï³²¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Ì±¤ÎÊý¡¹¡¢½ù¡¹¤ËÉüµì¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂæÉ÷23¹æ¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¤Î²¾ÃÖ¤¾ì¤â¡¢11Æü¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢12Æü¤Ï¤³¤Î¤¢¤È±«É÷¤¬¶¯¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¤ò¼õ¤±¤ÆÀµ¸á¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿½»Ì±¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢È¬¾æÅç¤ÏÂæÉ÷¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤ÇÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¤Ç¼¡¤ÎÂæÉ÷¤¬¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÉÔ°Â¤À¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä®¤Ç¤Ï²°º¬¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤òÄ¥¤ë¤Ê¤ÉÂæÉ÷23¹æ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë