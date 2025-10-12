山口県内にある「名前に『福』がつく縁起の良い駅」をめぐる特別企画「やまぐち万福の旅『至福（四福）の駅めぐり』」が始まりました。対象の駅を訪れて記念撮影し、応募することで、訪問した駅の数に応じた素敵な記念品がもらえます。来年秋の山口デスティネーションキャンペーン（山口DC）を控え、県とJR西日本が共同で実施するもので、鉄道ファンはもちろん、開運を求める旅好きにもおススメです。

【実施期間】2025年10月1日〜12月31日

福を求めて西へ東へ！幸福度MAXな駅めぐりキャンペーン

「ふくの国」を自称する山口県には、その名に「福」の字を持つ駅が4つ存在します。山陽本線の福川駅（周南市）、山陰本線の福江駅（下関市）、山口線の地福駅（山口市）、そして美祢線の於福駅（美祢市）です。

※美祢線は2023年の大雨による被害で全線が運休しており、バスによる代行輸送を実施しています。

今回のキャンペーンでは、これら「至福（四福）の駅」に、縁起の良い名前で知られる山陽本線の富海駅（防府市）を加えた合計5つの「ふくの駅」が舞台となります。期間中は、これらの駅に特別デザインの駅名標が設置され、まさにお祝いムード一色に。この秋は、鉄道に乗って山口県で“福”集めの旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

参加方法は超簡単！写真を撮って送るだけで「お宝」ゲット

キャンペーンは県内外・国内外を問わずどなたでも参加できます。参加方法は至ってシンプル。対象の「ふくの駅」を訪れ、「応募者本人」と「どの駅か判別できる駅舎や駅名標」が一緒に写った記念写真を撮影します。

あとは、撮影した写真（1〜5枚）に氏名、郵便番号・住所、訪問駅名を添えて、EメールまたはInstagramのダイレクトメッセージで応募するだけ。応募締切は2026年1月10日(土)で、応募は一人一回限りなので、複数駅を訪問した場合はまとめて応募しましょう。

全駅制覇でコンプリート報酬！ふくだるまグッズが君を待つ

このキャンペーンの魅力は、なんといっても訪問した駅の数に応じてグレードアップする記念品です。「四福の駅」のうち1〜3駅を訪問した方全員に、訪れた駅それぞれの「訪問証明書」が贈られます。そして「四福の駅」全4駅を制覇した方には、「訪問証明書」全4種類に加えて、かわいい「ふくだるま」グッズをプレゼント。

さらに、富海駅を含む全5駅をコンプリートした猛者には、証明書を飾れる台紙（兼富海駅訪問証明書）も追加で進呈。これだけで終わりません。全5駅訪問者の中から抽選で10名様に「ふくだるま」の大きなぬいぐるみが当たるチャンスも！

旅の相棒はコレで決まり！おトクな「山口ふくの国周遊パス」

「ふくの駅」めぐりを楽しむなら、JR西日本が発売する「山口ふくの国周遊パス」が断然お得。このきっぷは、山口県内のJR線（普通列車自由席）や指定のバスなどが乗り放題になるデジタルチケットで、観光施設の入場券もセットになっています。「tabiwa by WESTER」限定での発売となり、利用期間は2025年10月1日(水)〜2026年1月2日(金)です。

山口県が公開しているモデルコースと組み合わせれば、日帰りで全5駅を制覇することも夢ではありません

モデルコース（イメージ）

やまぐち万福の旅「至福（四福）の駅めぐり」概要

キャンペーン期間は、2025年10月1日(水)から12月31日(水)まで。対象となる駅は、福川駅（山陽本線）、福江駅（山陰本線）、地福駅（山口線）、於福駅（美祢線）、富海駅（山陽本線）の5駅です。参加者は、これらの駅で指定の条件を満たす写真を撮影し、EメールまたはInstagramで応募することで、訪問駅数に応じた記念品（訪問証明書、ふくだるまグッズなど）を受け取ることができます。応募の締切は2026年1月10日(土)です。

縁起の良い名前の駅をめぐりながら、素敵な記念品も手に入る山口県の「至福の駅めぐり」。期間限定の特別な駅名標は、鉄道ファンならずとも写真に収めたくなること間違いなしです。お得な周遊パスを片手に、あなたも山口県で“福”まみれの鉄道旅を満喫してみてはいかがでしょうか。

