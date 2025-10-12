½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËÆüËÜ¿Í¼ç¿³¤ÈÉû¿³¤¬2¿Í¤º¤ÄÁª½Ð!! ÈÓÅÄ½ßÊ¿»á¤ÏVAR¤òÃ´Åö¤Ø
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ïº£·î¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÃ´Åö¿³È½°÷¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï»³²¼ÎÉÈþ¼ç¿³¡¢¾®ÀôÄ«¹á¼ç¿³¡¢Ë·±ò¿¿¶×Éû¿³¡¢°ìÌÚÀé¹Éû¿³¤Î½÷À4»á¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈÓÅÄ½ßÊ¿»á¤¬VAR¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï2027Ç¯½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤«¤éVAR¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ÈÓÅÄ»á¤Î¤Û¤«J¥ê¡¼¥°Ã´Åö¿³È½°÷¤ÎÐüÌÀ»á(Ãæ¹ñ)¤éÃËÀ7¿Í¤ò´Þ¤à11¿Í¤¬VARÀìÌç¤ÇÂç²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡»³²¼¼ç¿³¤ÈË·±òÉû¿³¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½÷»ÒWÇÕ¤òÃ´ÅöÃæ¤Ç¸½ºß¤ÏJ1¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô¼ç¿³¤ÏºòÇ¯¤ÎU-17½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤äº£Ç¯5·î¤ÎAFC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£°ìÌÚÉû¿³¤Ï12Æü¤ÎJ3¤ÎÆÊÌÚSCÂÐÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÇÉû¿³¤òÌ³¤á¡¢J¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï2027Ç¯½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤«¤éVAR¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ÈÓÅÄ»á¤Î¤Û¤«J¥ê¡¼¥°Ã´Åö¿³È½°÷¤ÎÐüÌÀ»á(Ãæ¹ñ)¤éÃËÀ7¿Í¤ò´Þ¤à11¿Í¤¬VARÀìÌç¤ÇÂç²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡»³²¼¼ç¿³¤ÈË·±òÉû¿³¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½÷»ÒWÇÕ¤òÃ´ÅöÃæ¤Ç¸½ºß¤ÏJ1¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô¼ç¿³¤ÏºòÇ¯¤ÎU-17½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤äº£Ç¯5·î¤ÎAFC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£°ìÌÚÉû¿³¤Ï12Æü¤ÎJ3¤ÎÆÊÌÚSCÂÐÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÇÉû¿³¤òÌ³¤á¡¢J¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£