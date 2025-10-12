[10.12 ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè2Àï](»°¶¨FÇð)

¢¨16:00³«»Ï

¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯

Éû¿³:ÉðÉôÍÛ²ð¡¢¿¢ÅÄÊ¸Ê¿

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[Çð¥ì¥¤¥½¥ë]

ÀèÈ¯

GK 25 ¾®Åçµü²ð

DF 88 ÇÏ¾ìÀ²Ìé

DF 13 ¸¤»ôÃÒÌé

DF 2 »°´Ý³È

DF 3 ¥¸¥¨¥´

MF 39 ÃæÀîÆØ±Í

MF 28 ¸ÍÅè¾ÍÏº

MF 14 ¾®²°¾¾ÃÎºÈ

MF 32 »³Ç·ÆâÍ¤À®

FW 8 ¾®Àô²ÂÊæ

FW 18 ³ÀÅÄÍµÚö

¹µ¤¨

GK 29 ±Ê°æ·ø¸è

DF 22 ÌîÅÄÍµ´î

DF 26 ¿ù²¬ÂçÚö

DF 4 ¸Å²ìÂÀÍÛ

DF 42 ¸¶ÅÄÏË

MF 15 ¾®¸«ÍÎÂÀ

MF 19 Ãç´ÖÈ»ÅÍ

MF 40 ¸¶ÀîÎÏ

FW 9 ºÙÃ«¿¿Âç

´ÆÆÄ

¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹

[Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó

DF 31 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝ

DF 22 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á

DF 5 º´¡¹ÌÚ°°

DF 15 ÅÄîµ½¨ÅÍ

MF 19 ²Ï¸¶ÁÏ

MF 14 ÏÆºäÂÙÅÍ

MF 6 »³ËÜÍª¼ù

FW 17 °ËÆ£Ã£ºÈ

FW 23 ¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç

FW 9 ¥¨¥ê¥½¥ó

¹µ¤¨

GK 21 °ÂÆ£½Ù²ð

DF 27 ¿À¶¶ÎÉÂÁ

DF 30 ÌîÅÄÍµ¿Í

DF 39 ÅÚ²°Ý¥Âç

MF 41 ²ÈÄ¹¾¼Çî

MF 8 µÌÅÄ·ò¿Í

FW 11 ¾®ÎÓÍª

FW 24 µÜ¾ëÅ·

FW 91 ¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á

´ÆÆÄ

Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø