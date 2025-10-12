ÇðvsÀîºêF ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.12 ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè2Àï](»°¶¨FÇð)
¢¨16:00³«»Ï
¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯
Éû¿³:ÉðÉôÍÛ²ð¡¢¿¢ÅÄÊ¸Ê¿
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[Çð¥ì¥¤¥½¥ë]
ÀèÈ¯
GK 25 ¾®Åçµü²ð
DF 88 ÇÏ¾ìÀ²Ìé
DF 13 ¸¤»ôÃÒÌé
DF 2 »°´Ý³È
DF 3 ¥¸¥¨¥´
MF 39 ÃæÀîÆØ±Í
MF 28 ¸ÍÅè¾ÍÏº
MF 14 ¾®²°¾¾ÃÎºÈ
MF 32 »³Ç·ÆâÍ¤À®
FW 8 ¾®Àô²ÂÊæ
FW 18 ³ÀÅÄÍµÚö
¹µ¤¨
GK 29 ±Ê°æ·ø¸è
DF 22 ÌîÅÄÍµ´î
DF 26 ¿ù²¬ÂçÚö
DF 4 ¸Å²ìÂÀÍÛ
DF 42 ¸¶ÅÄÏË
MF 15 ¾®¸«ÍÎÂÀ
MF 19 Ãç´ÖÈ»ÅÍ
MF 40 ¸¶ÀîÎÏ
FW 9 ºÙÃ«¿¿Âç
´ÆÆÄ
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
[Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó
DF 31 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝ
DF 22 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á
DF 5 º´¡¹ÌÚ°°
DF 15 ÅÄîµ½¨ÅÍ
MF 19 ²Ï¸¶ÁÏ
MF 14 ÏÆºäÂÙÅÍ
MF 6 »³ËÜÍª¼ù
FW 17 °ËÆ£Ã£ºÈ
FW 23 ¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç
FW 9 ¥¨¥ê¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 21 °ÂÆ£½Ù²ð
DF 27 ¿À¶¶ÎÉÂÁ
DF 30 ÌîÅÄÍµ¿Í
DF 39 ÅÚ²°Ý¥Âç
MF 41 ²ÈÄ¹¾¼Çî
MF 8 µÌÅÄ·ò¿Í
FW 11 ¾®ÎÓÍª
FW 24 µÜ¾ëÅ·
FW 91 ¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø
¢¨16:00³«»Ï
¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯
Éû¿³:ÉðÉôÍÛ²ð¡¢¿¢ÅÄÊ¸Ê¿
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[Çð¥ì¥¤¥½¥ë]
ÀèÈ¯
GK 25 ¾®Åçµü²ð
DF 88 ÇÏ¾ìÀ²Ìé
DF 13 ¸¤»ôÃÒÌé
DF 2 »°´Ý³È
DF 3 ¥¸¥¨¥´
MF 39 ÃæÀîÆØ±Í
MF 28 ¸ÍÅè¾ÍÏº
MF 14 ¾®²°¾¾ÃÎºÈ
MF 32 »³Ç·ÆâÍ¤À®
FW 8 ¾®Àô²ÂÊæ
FW 18 ³ÀÅÄÍµÚö
¹µ¤¨
GK 29 ±Ê°æ·ø¸è
DF 22 ÌîÅÄÍµ´î
DF 26 ¿ù²¬ÂçÚö
DF 42 ¸¶ÅÄÏË
MF 15 ¾®¸«ÍÎÂÀ
MF 19 Ãç´ÖÈ»ÅÍ
MF 40 ¸¶ÀîÎÏ
FW 9 ºÙÃ«¿¿Âç
´ÆÆÄ
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
[Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó
DF 31 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝ
DF 22 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á
DF 5 º´¡¹ÌÚ°°
DF 15 ÅÄîµ½¨ÅÍ
MF 19 ²Ï¸¶ÁÏ
MF 14 ÏÆºäÂÙÅÍ
MF 6 »³ËÜÍª¼ù
FW 17 °ËÆ£Ã£ºÈ
FW 23 ¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç
FW 9 ¥¨¥ê¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 21 °ÂÆ£½Ù²ð
DF 27 ¿À¶¶ÎÉÂÁ
DF 30 ÌîÅÄÍµ¿Í
DF 39 ÅÚ²°Ý¥Âç
MF 41 ²ÈÄ¹¾¼Çî
MF 8 µÌÅÄ·ò¿Í
FW 11 ¾®ÎÓÍª
FW 24 µÜ¾ëÅ·
FW 91 ¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø