¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×A¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤«¤é1½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÁð´Ö¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤â¡¢Ã¯¤â¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö10·î11Æü¡¢¡Ø¥µ¥¿¥×¥é¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÈà¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅöÌÌA¤§¡ªgroup¤Ï4¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤¬4ÆüÁáÄ«¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸½ºßÈà¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÌç¤µ¤ó¤Ï¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Èà¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡ØA¤§¡ªgroup¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ëöß·À¿Ìé¤Èº´Ìî¾½ºÈ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Ëöß·¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤êÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÈÖÁÈ¤ÏÅöÌÌ4¿Í¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¼Õºá¤·¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤â¡ØËÍ¤¿¤Á¤â²¿¤¬²¿¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Þ¤ÀÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁð´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÔËöß·¤âº´Ìî¤âÂç¿Í¤À¤Ê¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ô¥ê¥Á¥ã¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡© Ì¾Á°¤À¤±¤Ç¤â¸Æ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡Õ¤È¡¢»¿ÈÝ¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤Æ¾Î»¿¤ò½¸¤á¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤À¡£Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï6·î¡¢°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô·Ý½Ñ·à¾ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢¡Ø¤³¤ÎÅÙ¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¤³¤È¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢¼Õºá¤ÈÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¤ÏÌó20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ø¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÌ¾Á°¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤ËX¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾Þ»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢A¤§¡ªgroup¤Î3¿Í¤¬Áð´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¿Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ØÃç´Ö¤ÎÌ¾Á°¤¯¤é¤¤¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¡Ø¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¡Ù¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤È¡¢A¤§¡ªgroup¤Î¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¸å¡¢A¤§! group¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Áð´Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£