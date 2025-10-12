「若年性更年期障害は何が原因で発症する」かご存じですか？医師が解説！

更年期障害は女性ホルモンの低下と揺らぎが大きくなることで中高年の女性に起こる心身の不調のことです。20代～30代の若い世代の女性にも更年期障害のような症状に悩まされている方が増えています。

若い女性に起こる更年期に似た症状が、若年性更年期障害です。閉経が近い年齢ではない方に更年期障害の症状があると不安にならないはずがありません。

そこで今回は、若年性更年期障害についてのお話をしていきます。

原因や検査についても記述しているため、20代や30代の若い方で更年期障害かもしれないと不安に感じている方は参考にしてみて下さい。

※この記事はメディカルドックにて『「若年性更年期障害」とは？症状や予防法についても解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 裕斗（医師）

東京大学医学部医学科卒業。その後、川崎市立川崎病院臨床研修医、神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科、国立成育医療研究センター産科フェローを経て、2021年より東京医科歯科大学医学部国際健康推進医学分野進学。日本産科婦人科学会産婦人科専門医。

若年性更年期障害の原因と検査方法

若年性更年期障害は何が原因で発症しますか？

20代30代の更年期障害は卵巣機能の低下が根本的な原因ではないことが多いです。食生活や生活習慣による自律神経の乱れが症状を引き起こします。

自律神経の乱れは女性ホルモンの分泌も乱してしまうため、更年期のような症状が起こるのです。また、ストレスをため込むこともよくありません。他にも、喫煙・過度な飲酒・睡眠不足なども、自律神経の乱れに繋がり、若年性更年期障害の原因になります。

また、過度なダイエットなどによって短期間で体重が激減した場合や過食によって大幅に増えてしまった場合も、注意が必要です。

どのタイミングで受診すれば良いのでしょうか？

若年性更年期障害の改善には早期治療が重要です。とくに将来、妊娠を希望している女性は早めに対処をすることをおすすめします。もちろん、一時的なものであれば生活リズムを整えることで改善が可能です。

しかし、症状が重くなってしまうと仕事や日常生活にも影響がでる可能性があるため、症状が軽いうちに婦人科で診てもらうほうが安心できます。受診の目安として、まずは簡略更年期指数（SMI）のセルフチェックをしてみて下さい。

自己採点の26～50点なら生活に注意をすることで改善する可能性があります。しかし点数が51点以上の場合は治療が必要になる可能性があるため医師の診察を受けましょう。

若年性更年期障害を疑う場合の検査方法を教えてください。

若年性更年期障害の治療は、症状が起こっている原因を特定することが大切です。

更年期障害とは異なり、実際に卵巣機能の低下が起こる早発卵巣不全による症状でないかどうかは、血液検査で調べることができます。

血液中のエストロゲンや脳から分泌される性腺ホルモンの量や、何か強いストレスになるものがないかなどの問診などを通して症状を引き起こしている原因を特定し、その人に合った治療を行うのです。

編集部まとめ



今回は20代～30代の働き盛りの女性に起こる、若年性更年期障害についてのお話をしてきました。生活を送るうえで、疲れやストレスはどうしても起こります。

20代や30代の若いうちは少しくらいの無理もできてしまうものです。しかし、あまりに頑張りすぎてしまうと若年性更年期障害などの不調がでる可能性があります。

閉経の時期よりも早い年齢で更年期のような症状がみられる際は、まずは生活習慣を見直して改善しましょう。軽度であればそれだけで改善できる可能性があります。

ただし、中には治療が必要なケースや更年期障害によく似た症状がある疾患もあるため、自己判断は禁物です。

若年性更年期障害は早期治療が改善の鍵になります。若い方で更年期のような症状にお悩みの方は、早めに婦人科を受診するようにしましょう。

参考文献

更年期障害｜日本産婦人科学会