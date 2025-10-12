¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Åê¼ê¸òÂå¤ò·èÃÇ¡¡ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬3²ó5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡ÂåÂÇ¤Î´Ý²Â¹À¤È¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â¸òÂå
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
µð¿Í¤ÏÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬3²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿1²ó¥¦¥é¤Ë2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ5¼ºÅÀ¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï2²ó¡¢3²ó¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¤Î¹¶·â¤ÇÀèÆ¬¤ÇÂÇ½ç¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸Í¶¿Åê¼ê¤ËÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì¹ßÈÄ¡£3²ó50µå¡¢Èï°ÂÂÇ6¡¢5¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÂå¤·¤¿À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü1·³¤Ë¾º³Ê¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ(¤¦¤Á7»î¹çÀèÈ¯)¤·¡¢2¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.22¤ÎÀ®ÀÓ¡£6ÈÖ¤«¤é¤ÎÂÐÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¤ï¤º¤«9µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¼éÈ÷¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤È¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£