¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡Ö¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬12Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´³«¡¡1ºÐÂ©»Ò¤È¤Î»Ñ¡õÏÃÂê¤Î¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡¾®Åç¤Ï2023Ç¯2·îËö¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±3·î¤Ë¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼Â¶È²È¤ÎËÌÂ¼¸ùÂÀ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯8·î21Æü¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î4Æü¡¢É×¤È»àÊÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®Åç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤Ë¤â¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤â²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Ä¤âÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡Î³èÆ°ºÆ³«¤Î¤´Êó¹ð¡Ï
¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµÙ»ß´ü´Ö¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NewsPicks¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü21»þ¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2Ç¯È¾Á°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·¡¢³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤Ë¤â¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¸å²¡¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¤Ê¤ª¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï³«ÀßÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤¬½ÐÍè¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤â»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤â²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Ä¤âÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÅçÎÜÍþ»Ò
°úÍÑ¡§¡Ö¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ruriko_kojima¡Ë
