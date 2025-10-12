スタンレーレディスホンダ

国内女子ゴルフツアー・スタンレーレディスホンダ最終日が12日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード・パー72）で行われ、首位から出た河本結（RICOH）が4アンダー、ノーボギーの通算14アンダーで通算4勝目を挙げた。初日から首位を譲らぬ完全優勝。最終日は濃霧の影響でツアー制度施行後、史上初の変則9ホールでの短縮競技となったが、異例の戦いを制した。

波乱に満ちた最終日となった。当初は午前7時30分に第1組がスタートする予定だったが、濃霧の影響で後ろ倒しに。2度にわたって開始予定時刻が変更され、結局第1組がスタートしたのは4時間遅れの同11時30分ごろだった。規定ホール数を目指すため、セカンドカットを実施。予選通過者54人から、通算4アンダーの23位タイ30人に絞ることとなった。

さらに霧の影響が少ない1、9、10、11、14、15、16、17、18番の計9ホールを変則で使用し、45ホール短縮競技となることが決定。これは日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）によると、ツアー制度施行の1988年以降では史上初の異例の対応だという。

そんな中、河本は1番、9番で連続バーディー。さらに11番、16番でも1打ずつ伸ばし、2位との差を離した。河本は8月の北海道meijiカップに続き、今季2勝目。通算4回目の優勝となるが、同一シーズンでの複数回優勝は自身初となる。

なお、残った30人は最終順位で、最終ラウンド（R）をプレーできなかった選手も、第2ラウンドを終了時点の順位に応じた100％の賞金、ポイントが与えられる。賞金総額は1億2000万円。河本は優勝賞金2160万円を手にする。



（THE ANSWER編集部）