セ・リーグCSファーストステージ第2戦

プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦はいきなり壮絶な打ち合いとなった。横浜スタジアムでのDeNA─巨人戦は、初回に巨人が5点奪うと、その裏にDeNAが5点返して同点に。Xでは衝撃が広がっている。

前日11日の第1戦はDeNAが6-2で勝利。まず火を噴いたのは、崖っぷちの巨人打線だった。

初回表の攻撃で、佐々木がDeNA先発のジャクソンから先頭打者本塁打。2死から岡本が安打、岸田が四球でつないで中山が3ランを放ち、2死一、二塁からは巨人先発の戸郷が自らを援護する適時打で一気に5点奪った。

その裏、DeNAが即反撃。1死二塁から佐野が2ランを放つと、2死一、二塁から石上が3ラン。こちらも5得点で試合は振りだしに戻った。

いきなり壮絶な打ち合いとなった展開に、両チームのファンの間に衝撃が広がる。

Xには「5点取って5点吐き出すのは草w」「なんか5点取られた後に 5点取って追いついてるすごい」「なんちゅー試合してんねん」「ハマスタ面白いことになってるな〜」「どんな試合 5点取られてワンサイドかと思いきやすぐ5点って 秋の珍事やで」「両チーム初回に5点てw」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）