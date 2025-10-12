64歳の誕生日を迎えた俳優の真田広之が12日、公式インスタグラムには来年公開の映画『モータルコンバット』の画像をアップした。



【写真】奇跡の64歳！キュン死しそうなほどイケメンが過ぎる

「NYCC限定モータルコンバットIIアートをチェックしてください」とだけ記し、誕生日については何も触れなかったがコメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「年齢と共にどんどん素敵になってますね」「いつまでもカッコいい真田さんでいて下さい」といった祝福コメントがズラリと並んだ。



誕生日の１週間前には、雑誌「Haute Living」の写真をアップ。昨年のエミー賞で『SHOGUN 将軍』で主演男優賞を受賞したが、「彼は侍、スコーピオン、将軍だ」と紹介文でも将軍に並んで『モータルコンバット』で演じた伝説の忍者スコーピオン（ハサシ・ハンゾウ）の名が記されるほど、米国では真田の演じてきた役柄でも人気のキャラクターとなっている。



雑誌ではオールバックで髪をひとつにまとめ、ヒゲを蓄えたイケオジ姿の数々をアップ。「ハリウッドで最も息の長い日本人スター」との紹介にふさわしい佇まいを見せ、フォロワーからも「カリスマ性がある」「素晴らしい！」「ルックスにキュン死しそう」「絶対的なイケメン」と、日本語や英語で絶賛されていた。



（よろず～ニュース編集部）