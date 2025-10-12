³³¤Ã±ïµð¿Í¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ4ÈÖ¤âÌ³¤á¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò4²ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ë¡¡½éÀï¤«¤é7¤Î0
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡µð¿Í¡½DeNA¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬4²ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÂÇ¼Ô11¿Í¤Ç6°ÂÂÇ5ÆÀÅÀ¤·¤¿½é²ó¤ËÍ·¥´¥í¡¢±¦Èô¤È1¿Í¤Ç2¥¢¥¦¥È¡£4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï²¬ËÜ¤ÎÎ¥Ã¦Ãæ¤Ë4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.267¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢51ÂÇÅÀ¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢CS¤Ç¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿Á°Æü11Æü¤Î½éÀï¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆó¥´¥í¤Î¤¢¤È¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë3ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢CS³«Ëë¤«¤é7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£