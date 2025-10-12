お笑い芸人の横澤夏子（35）が12日、神奈川・パシフィコ横浜で開催されたベビー・マタニティイベント「たまひよ Family Park 2025」内で、トークショーを行った。

ママ友作りについて聞かれると、横澤は「長女が生まれたときにコロナになっちゃって、なかなかママ友ができずに、どうすればいいんだろうと思って、1カ月検診のときにLINEを配りまくったんです」と告白。

何度も婚活パーティーに参加した経験があることから「LINEなんて減るもんじゃないとめちゃくちゃばらまいてた時期があったので、ママ友も婚活パーティーの勢いだと思って、“ママ友になってくれませんか”“それ、どこの何を使ってるんですか”」と積極的に声をかけ、今でもその産婦人科でLINEを交換したママ友と交流があるという。

「あまりお仕事のことだったり、どこに住んでるのとか聞けないじゃないですか。でも“どこのスーパー行ってるの？”“どこの公園行ってますか”とかだったら、会話の一つにもなるし、生活圏内とか知れたりとか」と、ママ友作りのコツを伝授。「スーパー＆パーク」で輪を広げることを勧めた。