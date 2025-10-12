水谷豊＆寺脇康文、誕生日の観客へ神対応→まさかのプレゼントにファン感涙 『相棒』25周年ファンミーティング
俳優の水谷豊＆寺脇康文が12日、テレビ朝日で『相棒season24』ファンミーティングを開催した。シリーズ誕生25周年を記念した『相棒』初のファンミーティングとなったが、イベントで誕生日のファンへ2人が神対応を見せる場面があった。
【写真】すごい熱狂！『相棒』25周年ファンミーティング
杉下右京（水谷）×亀山薫（寺脇）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入する『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）。15日に初回拡大SPで幕を開ける。放送に先駆けて行われた同イベントには、MCとして赤ペン瀧川、さらに今シーズン初回の脚本を担当し、『相棒』生みの親ともいえる輿水泰弘氏もサプライズで登場した。
ファンが2人への思いを直接伝えるコーナーでは、作品への熱い手紙を読み上げた女性がちょうどきょう誕生日であることが判明。すると水谷と寺脇が「Happy Birthday to You〜」と即興で歌い出し、誕生日を祝福。このプレゼントにファンは「うそ〜」と驚きながら感涙し「こんな日にお目にかかれて光栄です。相棒愛を2人に叫べるのが本当にうれしかったです。ずっと見ていたいです。ずっと永久に大好きです」と喜びを爆発させた。
熱い思いに寺内は「人生の中にこんなに僕と豊さんを置いてくださって、こちらこそありがとうございます。あと20年頑張ります！」と喜び、水谷は「いや〜こんなにうれしい日になるとは想像していませんでした」と感動したことを明かした。
