「このコンビは最高」引退発表の元バルサ戦士がメッシのお膳立てで美技弾！ 限られた２人の共演に「お願いだ。まだ続けてくれ」などファンしみじみ
リオネル・メッシのアシストからジョルディ・アルバが仕留める。かつてバルセロナでも共闘した２人が、アメリカのMLS（メジャーリーグサッカー）の舞台でも魅せた。
現地10月11日、インテル・マイアミは本拠地チェイス・スタジアムでアタランタ・ユナイテッドと対戦。４−０の完勝を収めた。
この一戦で、インテル・マイアミのメッシとJ・アルバのコンビによるゴールが生まれたのは、１−０で迎えた52分。自陣でキープしたメッシは、左サイドを攻め上がるJ・アルバを目がけてロングフィード。敵の背後を取ったJ・アルバのもとに正確に届く。
目の前でバウンドしたボールに、J・アルバが左足ダイレクトで合わせる。GKの頭上を抜く鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
MLSの公式Xが、「メッシの凄いロングボール、ジョルディ・アルバの素晴らしいチップ」などと綴り、得点シーンを投稿。世界中のサッカーファンから「なんて連係だ」「このコンビは最高」「メッシのパスは魔法だ」「彼らは別格」といった声があがった。
なお、アルバは先日、今季限りでの現役引退を発表。数々の名場面を演出してきたメッシとのプレーも、残りわずかに。それだけに「この２人なしのフットボールは考えられない」「お願いだ。まだ続けてくれ」「これがもう見られないなんて」といったコメントも寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
