「自引きの神」Dream Ami、“奇跡”の動画に反響！ 「一発で当てるのさすが」「私も声出しました」
歌手のDream Amiさんは10月9日、自身のInstagramを更新。“奇跡”の動画を披露しました。
【動画】Dream Amiの“奇跡”の動画！
12月5日に公開予定のディズニー・アニメーション映画 『ズートピア2』の日本版声優として出演するAmiさん。ズートピアで人気の実力派ポップスター・ガゼル役を演じるのですが、どのキャラクターが当たるかわからない「ズートピア2フィギュア」の開封動画で、2箱中1箱目で自身が演じるガゼルのフィギュアを引き当ててしまいます。
この投稿にファンからは「神引きだ」「私も声出しました 自引きの神はいい言葉ですね笑」「今日もめちゃ可愛い」「え、やば、可愛い」「終始かわいすぎる〜」「さすがAmiちゃん」「一発で当てるのさすが」と称賛の声が寄せられています。
7日の投稿では、久しぶりに金髪を復活させて挑んだ東京公演の様子を披露。鷲尾伶菜さんがゲスト出演し、元E-girls共演の様子も公開しています。大阪公演ではDream Shizukaさんがゲスト出演する予定。こちらの投稿も楽しみですね！
(文:福島 ゆき)
「自引きの神」Amiさんは「自引きの神 @hiyu_do24 ちゃんがくれたズートピア2フィギュア 奇跡起きたぁー！！」とつづり、1本の動画を投稿しています。
8年ぶりのソロツアーで金髪が復活！ソロデビュー10周年を迎えたAmiさんは、8年ぶりのソロツアー『Dream Ami LIVE TOUR 2025 “Best Hit’s Live”〜Episode 0〜』を開催中。10月6日に東京公演を終え、18日には大阪公演を控えています。
