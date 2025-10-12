¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçºå¡¦»Í¤Ä¶¶¶Ú¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥Ó¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·5¿ÍÈÂÁ÷¡¡¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¡Ä
¡¡10·î12ÆüÃë²á¤®¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î»Í¤Ä¶¶¶Ú¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË½÷·×5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í¤È¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡12Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå»ÔËÌ¶èÆ²ÅçÉÍ¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¤È·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Í¤Ä¶¶¶Ú¤òËÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÀÜ¿¨¡£ÀÜ¿¨¤·¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬±èÆ»¤Î¥Ó¥ë¤Î1³¬ÉôÊ¬¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤È¾èµÒ¤Î20Âå¤ÎÃË½÷¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À¤ÈÆ±¾è¤Î80Âå¤ÎÃËÀ¤Î·×5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î¼Ö¤¬¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÖÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¡¢ËÌ¸þ¤°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î6¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£