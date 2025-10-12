自民党との連立を解消することを表明した公明党の斉藤鉄夫代表（73）が、12日放送のTBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）のインタビューに答え、首班指名選挙について個人的な考えを口にした。

インタビューは11日に行われた。政治とカネに対するスタンスの違いから、自民との連立を解消することを表明した斉藤氏。10日の会見では「改革が実現不可能なのであれば、とても首班指名選挙で高市早苗と書くことはできない」と述べ、政界の浄化へ断固たる姿勢を見せた。

その一方で、首相を決める首班指名選挙への動きも慌ただしくなってきた。立憲民主党の安住淳幹事長は、国民民主党に対し、玉木雄一郎代表の名前を書くことを提案。国民民主は現時点で取り合う姿勢を見せていないが、野党サイドでも統一候補擁立の意見がが出てきている。

聞き手の佐々木舞音アナウンサーは、高校まで登山部だったといい、斉藤氏に「斉藤代表自身としては、高市さんの山か、玉木さんの山か、どちらの方に登りたいですか？」と、決選投票での投票先を登山にかけて尋ねた。

示された二択に、斉藤氏は「玉木さん…野田（佳彦・立民代表）さんの山っていうのはないんですか？」と苦笑いした。「どういう経緯を経て決選投票になるか分かりません。ですので、仮定の話にはお答えできないというのが答えですが」としつつ、「これ、私の個人の考えです」と前置きし、答えを続けた。

「昨日まで同じ法律を一緒に準備し、予算案も準備し、参議院選挙では共通公約を掲げて戦ったのが自民党です。その自民党と、連立政権を離脱したとはいえ、そういう関係にありますので、野党の候補の名前を書くというのは…2回目の（決選）投票でですね。私には想定できないなと思っている」

たもとを分かった相手に対し、長年の愛着も感じられる一言。「その時点で党の中できちんと議論して決めたい」と、慎重な姿勢を崩さなかった。