Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ï£Ð½éÀï¤ÏÁ´¹ë¥¸¥å¥Ë¥¢£Ö¤Î£±£·ºÐ¡¦±àÉôÈ¬ÁÕ¡¡¤¤¤¤Ê¤êÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó½÷»ÒËÜÀï¤Î¥É¥í¡¼¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢²ñ¾ì¤Î¥â¥ê¥¿¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤¦¤Ä¤Ü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£±¥·¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±£¶°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê£²£·¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¤Î½éÀï¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÇÆ¼Ô¤Î±àÉôÈ¬ÁÕ¡Ê¤ï¤«¤Ê¡¢£±£·¡Ë¡á£É£Í£Ç¡á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ëÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«¥É¥í¡¼¡£Âçºä¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤ëÃêÁª·ë²Ì¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï±àÉô¡£»ÍÂçÂç²ñ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤òÆüËÜÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¶£¹Ç¯¤ÎÂô¾¾ÏÂ»Ò°ÊÍè¤Ç¡¢º£·î£¸Æü¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹³¦´üÂÔ¤Î¿·±Ô¤À¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï£±£²Æü¤ËÍ½Áª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âçºä¤é¤Ï£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÜÀï¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»ÍÂçÂç²ñ£´¾¡¤ò¸Ø¤ëÂçºä¤Ï£²£³Ç¯¤ËÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ£²£´Ç¯¤ËÀïÀþÉüµ¢¡£º£Ç¯£¹·î¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ÏÉüµ¢¸å½é¤á¤Æ»ÍÂçÂç²ñ¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ´»Ò¤òÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£