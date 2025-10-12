立憲民主党の野田佳彦代表（68）が12日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。自民党の新執行部人事に対する見解を述べた。

自民党は7日、高市早苗総裁の下、党役員を正式決定し、新執行部を発足させた。総裁選の決選投票で高市氏を支援した麻生派と旧茂木派の重用が目立つ人事となった。

公明党の斉藤鉄夫代表は10日、自民党の高市早苗総裁らとの会談で、連立から離脱すると伝えた。斉藤氏は会談後の会見で「政治とカネに関する基本姿勢で相違があった」と説明した。

これらを踏まえ、自民党の新執行部人事を見て、政治と金の問題に対する自民党の姿勢をどのように受け取ったかと問われた野田代表は「一つにはですね、高市さんの勝利した原動力は麻生元総理だと私は思いますけれども、あまりにも露骨に要は派閥の復活感が出てきた」と明言。

「もう一つはやっぱり萩生田さんの問題も含めてですね、幹部に登用したということは、やっぱり古い自民党の政治に回帰していくという可能性を感じる人事だったというふうに思います」と裏金事件に関係した旧安倍派の萩生田光一氏を幹事長代行に起用したことにも厳しい見解を示した。