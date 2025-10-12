◇女子ゴルフツアー スタンレー・レディースホンダ最終日（2025年10月12日 静岡県 東名CC＝3285ヤード、パー36）

首位から出た河本結（27＝RICOH）が2位と3打差をつける通算14アンダーで逃げ切り、今季2勝目をつかんだ。ツアーで年間2勝を挙げるのは自身初で、ツアー通算4勝目。

最終ラウンドは濃霧の影響で開始時間が遅れ、セカンドカットが実施された。また、霧の影響が少ない史上初の変則9ホール（1番、9番、10番、11番、14番、15番、16番、17番、18番）の短縮競技となった。

1、9番と連続してピンまで1・5メートルにつけ、11番パー5では約5メートルのバーディーパットをねじ込み、16番では3メートルを沈め、2位との差を最大4打差にまで広げた。

9日のプロアマ戦はへんとう腺の腫れで発熱。第1ラウンドは微熱が残る中での戦いだったが、第2ラウンドは半袖でプレーできるまで回復した。「初日の1番の1打目のドライバーも、最終日の優勝かかった2mのバーディパッドも変わらない」と平常心で4勝目をつかんだ。

3打差の2位には岩井千怜（23＝Honda）が入った。