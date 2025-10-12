ÃÏ°è¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»äÂç»Ù±ç¡¡Ê¸²Ê¾Ê¡¢Êä½õ¶â¤ò½ÅÅÀÇÛÊ¬¤Ø
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´Ç¸î»Õ¤é¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÏÊý¤Î»äÎ©Âç¤ä»äÎ©Ã»Âç¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤ÎÂç³Ø¤òÁÛÄê¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ä³Ø½õÀ®¤ò½ÅÅÀÇÛÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢´ØÏ¢·ÐÈñ¤ò2026Ç¯ÅÙÍ½»»³µ»»Í×µá¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÞÂ®¤Ë¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤ÏÂç³ØÁ´ÂÎ¤ÎÄê°÷½¼ÂÎ¨¤¬40Ç¯¤Ë7³äÄøÅÙ¡¢50Ç¯¤Ë¤Ï6³äÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ØÉô³ØÀ¸¤Î8³ä¶á¤¯¤¬»äÎ©ÂçÀ¸¤Ç¡¢Æþ³ØÄê°÷¤ÏÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î»äÎ©Âç¤¬4³äÄ¶¤òÀê¤á¤ë¡£ÆüËÜ»äÎ©Âç³Ø¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯¤Î¹ñ²È»î¸³¹ç³Ê¼Ô¤Î¤¦¤Á»äÎ©ÂçÀ¸¤Ï¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î86.9¡ó¡¢´Ç¸î»Õ71.0¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ù±çÂÐ¾Ý¤ÏÅìµþ¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤äÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ò½ü¤¯ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¼ýÍÆÄê°÷2Àé¿Í°Ê²¼¤ÎÂç³Ø¤äÃ»Âç¡£Â´¶ÈÀ¸¤ÎÃÏ¸µ¤Ø¤Î½¢¿¦Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë³Ø¹»¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£