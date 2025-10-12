½©¤ÎÌ£³Ð¤ËÀå¸Ý¡¡Ëµù¡¦½Ü¤Î¤µ¤ó¤Þ¤¬µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â¤«¤é2000É¤¡¡Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¡Ö¤µ¤ó¤Þº×¡×
Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þº×¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÅµÍî¸ì¤Î¡ÖÌÜ¹õ¤Î¤µ¤ó¤Þ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤³¤Îº×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç30Ç¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¶èÌ±¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ2000¿Í¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¶è¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¡¦µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤«¤éÆÏ¤¤¤¿½Ü¤Î¤µ¤ó¤Þ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤ë¤µ¤ó¤Þ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¤µ¤ó¤Þ¤¬Ëµù¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½2000É¤¤¬ÆÏ¤¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£