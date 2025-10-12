「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１２日、横浜スタジアム）

初回から異次元の打ち合いとなった。両チームの攻防で要した時間は４０分間。嵐の船出にファンも大盛り上がりだ。

巨人は佐々木の先頭打者アーチを皮切りに中山の３ラン、さらに戸郷のタイムリーで一挙５点。打者１１人の猛攻で２２分間、ジャクソンを攻め続けて降板に追い込んだ。

しかしＤｅＮＡも負けていない。佐野の２ランで反撃ののろしをあげると、初回の守備で失策し戸郷のタイムリーの引き金となった石上が左翼へ同点３ラン。３６０度グルリと埋めたＤｅＮＡファンから球場が揺れるような大歓声がわき起こった。

初回に５点を取りあう異様なゲーム展開。Ｘでも関連ワードが多数トレンド入りし「バカ試合やってんな」「やきうに飢えてたからこの打ち合いは楽しすぎる」「ハマスタはラグビーでもしてるのか？」「エグいことになってる」とネットは騒然となっていた。

ジャクソンは１回５失点ＫＯ、戸郷も３回５失点で降板。序盤で先発投手がマウンドを降り、ブルペン勝負の様相を呈してきた。