タレント出川哲朗（61）が12日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に出演。大御所歌手をめぐる「40年間で初めて見た」光景について明かした。

同番組は先週「40周年記念」と題して生放送された。準レギュラーの出川は冠番組のロケのため青森を訪れており、番組を欠席していた。

この日生出演した出川は、ロケ終了後の午後11時半頃、和田アキ子の自宅で行われていた飲み会に駆けつけたことを回想。「アッコさんちにサプライズでピンポンしたら、（ドアを）開けた瞬間ビックリして本当に泣いちゃって。『出川ありがとうな』って言って抱きしめられてすげえ苦しくなっちゃって」と和田の熱烈歓迎を受けたと笑った。

和田と行動をともにしていたカンニング竹山と携帯で連絡を取り合っており、本人に悟られないよう到着時刻などを打ち合わせしていたという。出川によると、和田は酒席で携帯電話を使うことを嫌がるといい、のちに和田本人から「危なかった。竹山、出川と連絡取ってたのか。それ知らないからもうちょっとでブチ切れるところだった」と打ち明けられたと苦笑した。

出川は、自身へのサプライズと知った和田が竹山にわびる様子を「竹山そうだったのか、すまんなあ。竹山、申し訳ございませんでした」と腰を折って再現。「俺、この人が頭下げるの初めて見た！人に頭を下げるの。40年間で初めて」と強調して笑いを誘った。