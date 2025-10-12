ÃæÀîæÆ»Ò¡¢Â©»ÒÊú¤¨¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡õºñÆýÃæ¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨Æüµ¸ø³«¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¤·¼ê¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤È³¨Æüµ¤ò¸ø³«¤·¡¢¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬²Ä°¦¤¤¡×Â©»ÒÊú¤¨¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È
ÃæÀî¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÂ©»Ò¤òÊú¤¨¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤Õ¤¿¤ê¤È¤âçÁ¤Î½ï¤¬¤È¤ì¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£½ÐÀ¸ÆÏ¤òµÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡ªÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤µ¤¯ÆýÃæ¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤·¼ê¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é³¨Æüµ¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈºñÆýÃæ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö»º¸å¤¢¤ì¤³¤ì¡×¡ÖÇ¥¿±½é´ü¡×¤ÈÂê¤·¤¿³¨Æüµ¤âÅê¹Æ¤·¡¢3¿Í¤ÇÀî¤Î»ú¤Ç¿²¤¿¤³¤È¤äÇ¥¿±½é´ü¤ÎÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ø¤½¤Î½ïGET¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿¼¤¤°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö³¨Æüµ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢Â©»ÒÊú¤¨¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡õ³¨Æüµ¸ø³«
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù½Ð»º
