¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬12Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Ñ¥ÑÍ§¡×¤È¸ì¤ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤¬¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¡×¡£°ìÌÐ¤Ï²ÎÉñ´ì¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£Æü¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤ë¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤È¥Ñ¥ÑÍ§¤Ç¤·¤Æ¡£¡È¹¬¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢¹¬¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ã¤¯¤ó¤ÏÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ë½±Ì¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë´Ñ¤ËÍè¤Æ¤ë¡£À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤È¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¬Æ±µé¤Ê¤ï¤±¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£