ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖFirst Love¥³¥ó¥ÓÂº¤¤¡×¡Öå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÌÚ¸ÍÂçÀ»¤¬10·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò»£±Æ¤ÎÌÚ¸ÍÂçÀ»¤¬¡ÖÂº¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
ÌÚ¸Í¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç½ý¤À¤é¤±¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ê¤«¤³¤Á¤ã¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Á¡×¤ÈÈ¬ÌÚ¤Î»£±Æ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿2¿Í¤ÏÆ±ºî¤ÎÂ¾¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖFirst Love ½éÎø¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌî¸ýÌé±Ñ¡ÊËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ë¡¦ÊÂÌÚÀ²Æ»¡Êº´Æ£·ò¡Ë¤Î¾¯½÷´ü¡¦¾¯Ç¯´üÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖFirst Love¥³¥ó¥ÓÂº¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¿®Íê´¶ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×¡Öå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò»£±Æ¤ÎÌÚ¸ÍÂçÀ»¤¬¡ÖÂº¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
¢¡ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û