¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥·¥ó¡×¡Ö²áµî°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼Â¿¿ô ¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤Î¸ÂÄê¼Ö¡Ö¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4 ¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯¡© ¤Þ¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¤Î´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ë¤âÅ¸¼¨¡ª
¹©³Ø¤Î·Ý½Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¸ÂÄê»ÅÍÍ¡Ö¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¡×
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤¬Ê¸²½¤äµ»½Ñ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ç¤Ï¡ÖMade in Italy¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»º¶È¤äÊ¸²½¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥ì¡¼¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤È¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¥Ü¥ë¥´¡¦¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ì¤ÎÀº¿À¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿°ìÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñ´ú¤Î»°¿§¤È¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÇ½¤È¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢´ÑÍ÷¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·À¤Âå¤Î¡Ö¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4 S¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤·¤¿Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¾åµé¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢À¤³¦¸ÂÄê1000Âæ¤ÎÀ¸»º¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹â½ÐÎÏ216ps¡¿13,500rpm¡ÊÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï209ps¡¿12,750rpm¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯12.3kgm¡¿11,250rpm¡ÊÊÆ¹ñ¸þ¤±¤Ï121.3Nm¡¿11250rpm¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÇÓµ¤ÎÌ1103cc¤ÎV4¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÁõÈ÷¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½T-DRIVE¡È¥Õ¥£¥óÉÕ¤¡É¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿½é¤ÎÎÌ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤ÎÄ¹»þ´ÖÁö¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿À©Æ°ÎÏ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¸ÄÀÅª¤Ç¡¢º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñ´ú¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåËüÇî¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖËüÇî¤Ç¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4S¤Î¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì»ÅÍÍ¤ß¤¿¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¿¨¤ì¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥·¥ó¤À¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ì¤Ç°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº¸±¦¤Ç¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬°ã¤¦¤ÈÊÌ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ö¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾ðÇ®¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ÂÄê1000Âæ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î´õ¾¯À¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁõÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃÀ¤Ê¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´ÑÍ÷¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤â¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Î²ô¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÅ¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£