大阪・関西万博のカナダ館は１２日、同館クロージングイベント「Ｏ’Ｃａｎａｄａ Ｏｋｉｎｉ〜大阪・関西万博へ感謝を〜」を開催した。

オープニングセレモニーでは、同館のローリー・ピーターズ館長が「この６か月間、カナダの魅力を皆様と分かち合えたことを大変うれしく思っています」と笑顔であいさつ。あいにくの雨にも関わらず大勢の観客から拍手が送られた。ローリー館長は来館者に感謝を述べ「パビリオンとプログラムを通じて、カナダの創造性、多様な文化、そしてもちろんおいしい食べ物など、カナダの魅力を感じていただけたら幸いです」とにこやかに語った。

フェースペインティングや、カナダ国立公園庁のマスコットキャラクター「パルカ」によるダンス、またカナダクイズなどでも大盛り上がり。カナダ家庭料理の定番であるプルドポークサンド調理デモンストレーションもあり、サンドイッチが来場者に配られた。

同館では期間中、パンケーキ５０００枚無料提供、メープルシロップ１３０リットル以上使用、プティーン販売数１２万５０００食以上、メープルソフトクリーム販売数１２万１０００個、カナダ産ビール販売数１万６０００本、メープルクッキー販売数１万２０００個などを提供した。