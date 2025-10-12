◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

河本結（リコー）が通算４勝目を飾った。今季は８月の北海道ｍｅｉｊｉカップに続く２勝目。初日から首位を譲らない完全優勝を果たし、優勝賞金２１６０万円を獲得した。

最終ラウンド（Ｒ）は濃霧による視界不良のため、予定より４時間遅れの午前１１時３０分に開始。セカンドカットが実施され、予選通過５４人から通算４アンダー２３位タイまでの３０人に絞られた。ツアー制施行の１９８８年以降では史上初の変則９ホール（１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番）の短縮競技で争われ、4バーディー、ボギーなしと4つ伸ばし、通算14アンダーで制した。

通算１０アンダー首位で出た河本は１番で２メートル、続く９番で１・５メートルを沈めて２連続バーディー。１１番でもグリーン奥カラー６メートルからパターでねじ込んで伸ばした。日米通算９勝の岩井千怜（ちさと、ホンダ）、初優勝を狙う福山恵梨（松辰）らの猛追を振り切り、逃げ切った。

同じ１９９８年度生まれの「黄金世代」で米国から凱旋出場した渋野日向子（サントリー）、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）が予選落ちする中、プロ８年目の２７歳が意地を見せた。メルセデス・ランクで２００ポイントを上乗せし、３位に浮上した。

◆河本 結（かわもと・ゆい）１９９８年８月２９日、愛媛・松山市生まれ。２７歳。両親の影響で５歳でゴルフを始める。１８年７月のプロテストに合格。同年下部ツアー４勝で賞金女王に輝く。１９年アクサレディス宮崎で初優勝。２４年のＮＥＣ軽井沢７２で２勝目。家族は両親、男子プロゴルファーの弟・力。１６３センチ、５８キロ。