１３日に開幕するテニスの木下グループ・ジャパン・オープン女子（大阪・モリタテニスセンター靱）の本戦組み合わせ抽選が１２日に会場で行われ、５月にジュニア世界女王となりプロデビュー戦の園部八奏（ＩＭＧ）が、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）と１回戦と対戦することになった。園部は、「ちょっとびっくりした」。しかし、「ちょっと、そんな予感もしていた」と、楽しみにしていたとする強心臓も見せた。

この日に行われた抽選で、滑川琢也大会ディレクターが満を持して引いたのが、園部の番号だった。８人のシード選手以外で、ノーシード選手の最初の選手として、いきなり園部の名前が告げられた。会場の前で抽選を見守った観客からは、「オ〜！」というため息が漏れた。

園部は、今年１月の全豪オープンのジュニアで、１９６９年ウィンブルドン・ジュニアの沢松和子以来、日本女子として５６年ぶりに４大大会ジュニア・シングルスを制した。５月にジュニア世界ランキング１位となり、８日にプロ転向を表明した。

身長１７４センチから、身長と同数の自信最速の時速１７４キロのサーブを放つ日本期待の「大型新人」だ。錦織圭や西岡良仁らと同様に、日本テニス協会の盛田正明名誉顧問が私財を投じて創設した盛田正明テニス基金の支援を受け、米フロリダに留学した。