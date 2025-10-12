Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡¥Ñ¥ÑÍ§¤À¤È¤¤¤¦ÂçÊª¡Ö¡È¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ã¤¯¤ó¤ÈÌ¼¤¬Æ±µéÀ¸¤Ê¤ï¤±¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ÑÍ§¤À¤È¤¤¤¦ÂçÊª¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÎò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡È²ÎÉñ´ì¤Î¥²¥ó¥Ð¡É¤ËÀøÆþ¡£ÂçÃíÌÜ¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦¸ÞÂåÌÜÃæÂ¼ÊÆµÈ¤Î°ÆÆâ¤ÇÅìµþ¡¦Åì¶äºÂ¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡ÖÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÍ¤é¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»³Æâ·ò»Ê¤â¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤Ç²ÎÉñ´ì¤òÂ¿Ê¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ßÀ²È¤¬¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤«¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¸«¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡¢²ÎÉñ´ì¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£Æü¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥ÑÍ§¤Ç¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤¬¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¡È¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ã¤¯¤ó¤¬¡Ê»ÔÀî¡ËÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ë½±Ì¾¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢²¶¤Á¤ç¤¦¤É¸«¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ÷¸ÞÏº¤¯¤ó¤ÈÌ¼¤¬Æ±µéÀ¸¤Ê¤ï¤±¡×¤È°ìÌÐ¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤È¿Íµ¤²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¬Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜÇòóÀ¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¬»°Âå¤Ç¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø±é¤â´Õ¾Þ¤·¤¿¡£