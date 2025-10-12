¸å¤¬¤Ê¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬·è»à¤Î·ÑÅêºö¡¡ÀèÈ¯¡¦µÜ¾ë¤ò3²ó¤ÇÄü¤á¶åÎ¤¤òÅêÆþ¡¡¸òÂå¥³¡¼¥ë¤Ç¾ìÆâ¤É¤è¤á¤
¡¡¡þ¥ÑCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Ñ¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè2Àï¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀèÈ¯¡¦µÜ¾ë¤ò3²ó¤ÇÄü¤á¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¶åÎ¤¤ò4²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÜ¾ë¤Ï½é²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤³¤½À¶µÜ¹¬¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤â¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¿åÃ«¤ËÆ±ÅÀ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ò¸¥¾å¡£¹ÈÎÓ¤Î3¥é¥ó¤Ç3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤â¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÀ¶µÜ¹¬¤ÎÃæ·ø¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò¹²¬¤¬¸å°ï¤·¡¢2ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡Ë¡£
¡¡µÜ¾ë¤Ï3²ó5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¸å¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢µÜ¾ë¤ÈÎ¾¤Ë¤é¤ß¤ÇÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢¤³¤ÎÆü¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥àºÇÂ¿11¾¡±¦ÏÓ¤ò4²ó¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î·è»à¤Î·ÑÅêºö¤Ë¡¢¶åÎ¤¤¬2ÈÖ¼ê¤Ç¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤â¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¶åÎ¤¤Ï4²ó¤Ë2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤¬¡¢4ÈÖ¡¦·´»Ê¤ò»°¥´¥í¤Ë¤·¤È¤á¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤¬ÆÀÅÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¼ºÅÀ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ËÉ¤®¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ç´¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£