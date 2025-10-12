【コートヤード・バイ・マリオット新大阪】 秋の実りに包まれる、優雅なハイティー
スタンドにはシャインマスカットや梨を使った前菜や真鯛のオーブン焼きどが並び、素材の持ち味を生かした彩り豊かな味わいを楽しめます。別皿では国産牛フィレ肉のグリルを味わえ、デザートには栗を贅沢に使ったモンブランパフェが登場。秋らしい香りとともに、多彩な美味しさをご堪能いただけます。
秋色に染まる、季節限定のハイティー
秋限定♡赤福の「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に登場！期間限定の栗スイーツが勢ぞろい
上段：鴨肉のロティと秋果実のサラダ仕立て
低温でしっとりと火入れした鴨肉に、梨やぶどう、柿、イチジクを合わせたサラダ。オレンジのドレッシングが爽やかな酸味を添え、果実の甘みと調和したおいしさを楽しめます。
中段：スモークサーモン、栗のコロッケ、鰹のレアグリル、海老フリット
《スモークサーモンとかぼちゃのヨーグルトソース》
かぼちゃの自然な甘みと、とろけそうなスモークサーモンを、ヨーグルトソースのコクが包み込むように調和します。
コリンキーの瑞々しい食感が軽快なアクセントに！
《鰹のレアグリルとシャインマスカットのサルサ》
レアな鰹の濃厚な旨味とシャインマスカットの爽やかな甘さ。旬の美味しさをまるごと楽しめる特別な一皿です。
《ハモンイベリコ（生ハム）と栗のコロッケ・バルサミコと味噌のソース》
コロンと可愛い栗のコロッケに、上質なハモンイベリコをのせました。
一口食べると、栗の優しい甘さと、生ハムの芳醇な塩気が口の中でとろけ合います。
バルサミコ味噌ソースが隠し味となり、たまらない美味しさです。
《海老フリットとさつま芋のグリル、レモンのスライダーバーガー》
プリっとした海老フリットに、さつま芋の甘さを重ね、濃厚な旨味と自然な甘みが魅力です
レモンの爽やかな酸味が効いた大人のためのスライダーバーガーです。
下段：真鯛のオーブン焼き シャインマスカットと白ワインのソース
皮目を香ばしく焼き上げた真鯛は、白身がしっとりとやさしい口当たり。下に敷いたソテーした水菜が全体に軽やかな風味を添えます。果実味豊かな白ワインソースとシャインマスカットの甘みが重なり、魚の旨みを爽やかに引き立てています。
国産牛フィレ肉のグリル ドライフルーツとポートワインのソース
柔らかなフィレ肉にポートワインの芳醇な甘いソースを添え、格別の味わいに！
豊かに香るドライイチジクと、香ばしく焼き上げられた秋のキノコやさつまいもが重なり合い、一口ごとに豊かな余韻が広がります。五感で季節を味わう上質な大人の贅沢です。
秋の恵みを贅沢に味わう至福のデザートタイム
《モンブランパフェ シャインマスカット添え》
美しすぎるパフェのトップには、ふんわり溶けるアイスクリームと爽やかなミント。
その下には、なめらかなモンブランクリーム、瑞々しいシャインマスカット、香ばしい胡桃、濃厚なブラウニー、そしてアーモンドが層をなし、どこをすくっても感動が広がります！
《紅茶:マロンモンブラン》
フリーフローの中にある紅茶から「マロンモンブラン」をセレクト！
マロンクリームとキャラメルのデザートティーのような甘い香りが広がります。
ぜひ、モンブランと一緒にお召し上がりください。
秋の夜長を彩る、贅沢なカクテルタイム！
《フィグスブリーズ》
無花果リキュールとクランベリー、グレープフルーツジュースが織りなす、フルーティーで甘い味わい。
《ペアガーデン》
秋らしいオレンジ色が素敵な「ペアガーデン」は、梨リキュールとジュースを使い、コアントローとレモンジュースで仕上げたさっぱりとした美味しさです。
《巨峰フィズ》
巨峰の芳醇な香りとすっきりとした酸味が調和した爽やかなカクテルです。
ヴーヴ・クリコ
繊細な泡立ちと柑橘のような香り、ほのかなトースト香が広がり、どんな料理とも調和するエレガントな味わいです。
ART OF TEA10種類、コーヒーからお好きな一杯を！おかわりとアイスへの変更もできます。
秋の実りを楽しむ贅沢なひとときを！
秋の夜景に包まれながら、季節の恵みを味わう贅沢！
静かに流れる時間とともに、心まで満たされる秋のひとときをお楽しみください。
■秋限定ハイティー「HARVEST AURA（ハーベスト オーラ）」
期間：2025年9月1日（月）～11月30日（日）
※除外日：10月18日（土）
時間：平日17：00～20：00（ラストオーダー）
土・日曜、祝日14：00～20：00（ラストオーダー）
料金：1名様9,200円（税込）※フリーフロー付き
※ご予約は前日17：00まで。2名様より承ります。
※フリーフローは90分制です。
取材協力: コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
Bar 19(バー・ナインティーン）