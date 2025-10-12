¥¨¥ô¥¡²ÎÉ±¤ÈÌ´¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«♥¤µ¤æ¤êà¥¢¥¹¥«ºÆ¸½á¡ÖÂÄ¹¤¹¤®!¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Ä¤ß♥¤µ¤æ¤ê¡×¤Î♥¤µ¤æ¤ê(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÌ´¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¶¶ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö#»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡¡#TEPPEN¤Ç¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤«¤»¤ÆÄº¤¯¤°¤é¤¤¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡#¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤Æ´¶·ã²á¤®¤ë¤Î´¬¡Á¡¡#ÍÎ»ÒÍÍ¤¬¥Ô¥¢¥Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¡#¤®¤ã¡Á¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°²Î¼ê¡¦¹â¶¶ÍÎ»Ò(59)¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡Çò¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¹â¶¶¤È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ê¡Ö#¥¢¥¹¥«¥³¥¹¤·¤¿10Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Î¤µ¤æ¤ê¡Á¡¡#¥ì¥¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¿ÈÄ¹¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤¬¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ì¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£°½ÇÈ¥ì¥¤¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Îà´ñÀ×¤ÎÅùÀ£á2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¤ª²È¤Ë¤µ¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¥µ¥¤¥º¤Î°½ÇÈ¥ì¥¤¤Á¤ã¤óµï¤ë¤Î¤âÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¹¥«»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹! ²Ä°¦¤¤!¡×¡ÖÉ¨¤Î¹â¤µ¤â°ì½ï¤ä¤·¡¢¤µ¤æ¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¡¼¤ó¡×¡ÖÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²!¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£