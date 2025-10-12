河本結が逃げきりで今季2勝目 史上初の変則9ホール決戦制す「熱い声援のおかげ」
＜スタンレーレディスホンダ 最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36＞濃霧の影響により、ツアー史上初の変則9ホール決戦となった国内女子ツアーの最終ラウンド。単独トップで出た河本結が4バーディ・ボギーなしで回り、トータル14アンダーで今季2勝目、通算4勝目を果たした。
【写真】河本結さんはミニスカスタイル
最終ラウンドでは、霧の影響が少ない9ホール（1、9、10、11、14、15、16、17、18番）を使用。1番で早速バーディを奪った河本は、9、11、16番とスコアを伸ばしていき、盤石の体勢を築く。後続と4打差で迎えた最終18番をパーで締めて、ギャラリーからの歓声に笑顔で応えた。優勝インタビューでは「熱い声援のおかげです。優勝とかをあまり考えずに一打一打全力で積み重ね、その結果、勝てたのはうれしい」と笑顔を見せた。最後は「私もみんなも一生懸命頑張って女子ゴルフの楽しさを伝えるので、応援にきてください」とコースに詰めかけたファンへアピールした。トータル11アンダー・2位に岩井千怜。トータル10アンダー・3位タイに桑木志帆、福山恵梨、ペ・ソンウ（韓国）、トータル9アンダー・6位タイには古江彩佳、野澤真央、ルーキーの荒木優奈が入った。トータル8アンダー・9位タイに入った岩永杏奈がローアマチュアを獲得。14歳の赤穂未来はトータル6アンダー・15位タイで大会を終えた。先週の「日本女子オープン」を制した堀琴音はトータル7アンダー・12位タイ。昨年覇者の佐藤心結はトータル4アンダー・25位タイだった。今大会ではセカンドカットが実施され、トータル4アンダー・23位タイまでの30人が最終ラウンドをプレーした。賞金総額は1億2000万円。優勝した河本は2160万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：河本結（-14）2位：岩井千怜（-11）3位：桑木志帆（-10）3位：ペ・ソンウ（-10）3位：福山恵梨（-10）6位：古江彩佳（-9）6位：野澤真央（-9）6位：荒木優奈（-9）9位：岩永杏奈（-8）9位：佐久間朱莉（-8）9位：神谷そら（-8）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スタンレーレディスホンダ リーダーボード
河本結さんがドレスアップしました【写真】
河本結 プロフィール＆成績
渋野日向子、予選落ちにガックリ「パットがボロボロ」 次週は富士通レディース出場
【LIVE】勝みなみ首位！ 米女子ツアーのスコア速報
【写真】河本結さんはミニスカスタイル
最終ラウンドでは、霧の影響が少ない9ホール（1、9、10、11、14、15、16、17、18番）を使用。1番で早速バーディを奪った河本は、9、11、16番とスコアを伸ばしていき、盤石の体勢を築く。後続と4打差で迎えた最終18番をパーで締めて、ギャラリーからの歓声に笑顔で応えた。優勝インタビューでは「熱い声援のおかげです。優勝とかをあまり考えずに一打一打全力で積み重ね、その結果、勝てたのはうれしい」と笑顔を見せた。最後は「私もみんなも一生懸命頑張って女子ゴルフの楽しさを伝えるので、応援にきてください」とコースに詰めかけたファンへアピールした。トータル11アンダー・2位に岩井千怜。トータル10アンダー・3位タイに桑木志帆、福山恵梨、ペ・ソンウ（韓国）、トータル9アンダー・6位タイには古江彩佳、野澤真央、ルーキーの荒木優奈が入った。トータル8アンダー・9位タイに入った岩永杏奈がローアマチュアを獲得。14歳の赤穂未来はトータル6アンダー・15位タイで大会を終えた。先週の「日本女子オープン」を制した堀琴音はトータル7アンダー・12位タイ。昨年覇者の佐藤心結はトータル4アンダー・25位タイだった。今大会ではセカンドカットが実施され、トータル4アンダー・23位タイまでの30人が最終ラウンドをプレーした。賞金総額は1億2000万円。優勝した河本は2160万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：河本結（-14）2位：岩井千怜（-11）3位：桑木志帆（-10）3位：ペ・ソンウ（-10）3位：福山恵梨（-10）6位：古江彩佳（-9）6位：野澤真央（-9）6位：荒木優奈（-9）9位：岩永杏奈（-8）9位：佐久間朱莉（-8）9位：神谷そら（-8）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スタンレーレディスホンダ リーダーボード
河本結さんがドレスアップしました【写真】
河本結 プロフィール＆成績
渋野日向子、予選落ちにガックリ「パットがボロボロ」 次週は富士通レディース出場
【LIVE】勝みなみ首位！ 米女子ツアーのスコア速報