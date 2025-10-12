¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬7ÅÙÌÜ¤Î¹ø¤Î¼ê½Ñ¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¶¥µ»Éüµ¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ
¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯V
¡Ö¹ø¤ÎÄË¤ß¤È²ÄÆ°°è¤ÎÀ©¸Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°å»Õ¤È³°²Ê°å¤é¤ËÁêÃÌ¤·¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¹¥¥ã¥ó¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢L4¡¿5ÄÇ´ÖÈÄ¤ÎÊø²õ¡¢ÄÇ´ÖÈÄÃÇÊÒ¡¢ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÄÇ´ÖÈÄÃÖ´¹½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê½Ñ¤¬¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤È¹ø¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×-TW10Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥·¡¼¥é¥º¡¦¥¯¥¥¥ì¥·°å»ÕÎ¨¤¤¤ëÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿L4¡¿5ÄÇ´ÖÈÄÃÖ´¹½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£12·î¤Ë¼«¿È¤¬Âç²ñ¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ê12·î4?7Æü¡¦¥Ð¥Ï¥Þ¡Ë¤ä¡¢Ä¹ÃË¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼·¯¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÎãÇ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPNCÁª¼ê¸¢¡×(12·î20?21Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥Ã¥º¤¬ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î¤ÎPNCÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥ó¥Ï¥ë¥È¡¦¥é¥ó¥¬¡¼¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¿Æ»Ò¥Ú¥¢¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï3·î¤Ëº¸Â¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¤·¤Æ¼ê½Ñ¡£º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¸ø¼°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2014Ç¯3·î¤ËÇØÃæ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¹øÄË¤¬È¯¾É¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¹øÄÇ¸ÇÄê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£18Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï5ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×À©ÇÆ¡£¤À¤¬¡¢2021Ç¯2·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ù³°¤Ç¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ê±¦µÓ¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£Áª¼êÀ¸Ì¿¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢2022Ç¯4·î¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼15¾¡¤ò´Þ¤àÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»82¾¡¤ò¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬ºÇ¸å¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò=ÊÆ¹ñºß½»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚLIVE¡Û¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ¡ª
PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¡È¤·¤ï´ó¤»¡É¡©¡¡ÊÆ¥·¥Ë¥¢Ç¯¶â20¡ó¥«¥Ã¥È¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤Ë¿·¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡ª ¸òºÝÁê¼ê¤Ï¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤ÎÁ°ºÊ
¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¡©¡¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÈôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÚLIVE¡Û¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬¼ó°Ì¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥¹¥³¥¢Â®Êó
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯V
¡Ö¹ø¤ÎÄË¤ß¤È²ÄÆ°°è¤ÎÀ©¸Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°å»Õ¤È³°²Ê°å¤é¤ËÁêÃÌ¤·¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¹¥¥ã¥ó¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢L4¡¿5ÄÇ´ÖÈÄ¤ÎÊø²õ¡¢ÄÇ´ÖÈÄÃÇÊÒ¡¢ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÄÇ´ÖÈÄÃÖ´¹½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê½Ñ¤¬¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤È¹ø¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×-TW10Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥·¡¼¥é¥º¡¦¥¯¥¥¥ì¥·°å»ÕÎ¨¤¤¤ëÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿L4¡¿5ÄÇ´ÖÈÄÃÖ´¹½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£12·î¤Ë¼«¿È¤¬Âç²ñ¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ê12·î4?7Æü¡¦¥Ð¥Ï¥Þ¡Ë¤ä¡¢Ä¹ÃË¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼·¯¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÎãÇ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPNCÁª¼ê¸¢¡×(12·î20?21Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥Ã¥º¤¬ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î¤ÎPNCÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥ó¥Ï¥ë¥È¡¦¥é¥ó¥¬¡¼¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¿Æ»Ò¥Ú¥¢¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï3·î¤Ëº¸Â¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¤·¤Æ¼ê½Ñ¡£º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¸ø¼°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2014Ç¯3·î¤ËÇØÃæ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¹øÄË¤¬È¯¾É¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¹øÄÇ¸ÇÄê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£18Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï5ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×À©ÇÆ¡£¤À¤¬¡¢2021Ç¯2·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ù³°¤Ç¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ê±¦µÓ¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£Áª¼êÀ¸Ì¿¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢2022Ç¯4·î¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼15¾¡¤ò´Þ¤àÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»82¾¡¤ò¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬ºÇ¸å¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò=ÊÆ¹ñºß½»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚLIVE¡Û¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ¡ª
PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¡È¤·¤ï´ó¤»¡É¡©¡¡ÊÆ¥·¥Ë¥¢Ç¯¶â20¡ó¥«¥Ã¥È¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤Ë¿·¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡ª ¸òºÝÁê¼ê¤Ï¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤ÎÁ°ºÊ
¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¡©¡¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÈôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÚLIVE¡Û¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬¼ó°Ì¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥¹¥³¥¢Â®Êó