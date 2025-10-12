＜速報＞河本結が単独首位でラスト3Hへ 異例の変則短期決戦
＜スタンレーレディスホンダ 最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36＞濃霧の影響により、ツアー史上初の変則9ホール決戦となっている国内女子ツアーの最終ラウンド。最終組が6ホールを終えて、今季2勝目を狙う河本結がトータル13アンダー・単独首位に立っている。
【LIVE写真】河本結さんはミニスカスタイル
3打差の2位タイに古江彩佳、岩井千怜、ペ・ソンウ（韓国）。4打差5位タイには桑木志帆、野澤真央、福山恵梨、ルーキーの荒木優奈が続いている。アマチュアの岩永杏奈らはトータル8アンダー・9位タイ。堀琴音はトータル7アンダー・12位タイ、ルーキーの吉田鈴、14歳の赤穂未来らはトータル6アンダー・15位タイにつけている。今大会ではセカンドカットが実施され、トータル4アンダー・23位タイまでの30人が最終ラウンドをプレー。さらに、霧の影響が少ない9ホール（1、9、10、11、14、15、16、17、18番）を使用する、ツアー史上初の変則的な9ホール短期決戦となっている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
