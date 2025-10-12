◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

オリックス・紅林弘太郎選手の3ランで大量リードを許していた日本ハム。直後に清宮幸太郎選手の2点タイムリーで1点差に迫りました。

この日は試合序盤から点の取り合いの展開に。2回にオリックス・杉本裕太郎選手のソロHRで先制を許すと、直後には水谷瞬選手のタイムリーですぐさま同点に追いつきました。しかし3回には2アウト1、3塁から甘い球をとらえられ、紅林選手が3ラン。土壇場のオリックスがリードを広げていました。

それでも直後の3回裏、1アウトからレイエス選手がヒットで出塁。郡司裕也選手も死球を浴び出塁すると、1、2塁の好機で清宮選手が打席に向かいます。

清宮選手は前日4番起用も、併殺打に倒れるなどなかなか活躍を見せられず。お立ち台にあがった郡司選手からも「全然4番らしいバッティングができてなかったので」とイジられており、第2戦では4番の座を郡司選手に奪われていました。

この日5番起用となった清宮選手は、負けじと躍動を見せます。対する宮城大弥投手のストレートをとらえ、センター方向へはじき返しました。

ダイビングキャッチを試みた廣岡大志選手ですが捕球とはならず後逸。この間に2塁ランナーのレイエス選手は大きな体をドスドスと揺らしながら全力疾走を見せます。このままホームベースを踏むと、続いて郡司選手もホームイン。1点差に追いつきました。