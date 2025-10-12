小倉優子、8歳次男＆5歳三男の仲良しクッキー作り風景を公開「素敵な兄弟」「本当に良い家族ですね」
タレントの小倉優子（41）が10日、自身のインスタグラムを更新。次男（8）と三男（5）が仲良くクッキー作りをする光景を公開した。
【写真】「本当に良い家族ですね」仲良くクッキー作りをする小倉優子の8歳次男＆5歳三男
小倉は「三男とクッキーを作る約束をしたので、昨夜お夕飯後に作りました 三男が大好き過ぎる次男も参加しました♪焼きたてのクッキーを長男にあげていた二人 長男が中学生になり、兄弟で過ごす時間が少なくなってしまい寂しいですが 貴重な時間を大切にしたいです」とつづり、仲むつまじい兄弟の写真をアップした。
この投稿にファンからは「素敵な兄弟」「兄弟仲良くクッキー作り 本当に良い家族ですね 頑張れ」「頼りがいの有るお子さんですね！」「たくさん焼けたね お兄ちゃん喜んでたでしょう」「三男君は最近、手作りする楽しさを覚えられたのかな？率先しクッキー作りしておりますね」などのコメントが寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
