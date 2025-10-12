◇セCSファーストステージ第2戦 巨人―DeNA（2025年10月12日 横浜）

巨人の戸郷翔征投手（25）が引き分けでも敗退が決まるクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦（横浜）に先発登板。初回に5点援護をもらいながら、その裏に5失点して追いつかれ、3回6安打5失点で降板した。

レギュラーシーズンでは2年連続で開幕投手を任されながら8勝9敗と負け越し、防御率4.14と不本意な成績に終わったプロ7年目。21試合（うち先発20試合）に登板しながらDeNA戦に投げるのは今年初めてだったが、初回から厳しい展開となった。

佐々木が先頭打者弾、中山が3ラン、そして自らの適時打で5点目を叩き出すなど初回に5点援護をもらいながら、その裏だった。

1死から桑原に左翼線二塁打されると、続く3番・佐野に内寄りへ甘く入った148キロ直球を右翼スタンドに2ランとされて3点差。筒香への四球などで2死一、二塁とすると、7番・石上に外角高め150キロ直球を左翼スタンドに同点3ランされた。

相手先発右腕・ジャクソンは初回だけで42球を投げ、1回6安打5失点（自責4）で降板したが、初回に30球を投じた戸郷は5―5で迎えた2回も続投。2回も1死から蝦名に安打を許したが、続く桑原の痛烈な打球を岡本の好守で三ゴロ併殺に仕留めてこの回は無失点で切り抜けた。

3回の攻撃で1死一塁となり、打席にリチャードが入った場面では戸郷の代わりに代打・丸が次打者席で準備していたが、リチャードの空振り三振と同時に一走・吉川の二盗失敗で打席が回らず、戸郷はその裏も続投。

すると、先頭の佐野に右前打を許す。それでも続く筒香を一ゴロ併殺打に仕留めると、牧の高々と上がった飛球は自ら捕球してこの回も無失点。直後の4回に先頭で打席が回ると、代打・丸を出されて降板となった。

戸郷の投球内容は3回で打者14人に対して50球を投げ、6安打5失点。奪三振はなく、1四球を与え、直球の最速は150キロだった。

▼戸郷 初回に点を取ってもらったのですが、その点を守ることができずに申し訳ないです。チームが勝つように応援します。