¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢£Ä£å£Î£Á¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬½é²ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î£µ¼ºÅÀ¡£ÂçÎÌ£µÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±»à¤«¤é·¬¸¶¤¬Êü¤Ã¤¿»°ÎÝÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò²¬ËÜ¤¬¸å°ï¡£µÏ¿¤Ïº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯º´Ìî¤Ë±¦Íã¤Ø£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅû¹á¤Ø¤Î»Íµå¤Ê¤É¤«¤é£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ÀÐ¾å¤Ëº¸Íã¤ØÆ±ÅÀ£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£±¦ÏÓ¤Ï»×¤ï¤ºÅ·¤ò¤¢¤ª¤®¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°ìµó£µ¼ºÅÀ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Í¶¿¡£»×¤ï¤Ì½é²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó²ó¡¢»°²ó¤ÈÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»Í²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¡¦´Ý¤ò¹ð¤²¤¿¡£¸Í¶¿¤Ï£³²ó£µ¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¡£¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£